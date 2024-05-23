Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, TEM otoyolu Körfez geçişinde bir tırı durdurdu. İstanbul istikametine giden tırda yapılan aramada, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. ele geçirilmiştir. Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, TEM otoyolu Körfez geçişinde bir tırı durdurdu. İstanbul istikametine giden tırda yapılan aramada, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

ele geçirilmiştir.

Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Kocaeli Makaron Körfez Güvenlik Trafik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title