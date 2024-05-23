TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi

TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, TEM otoyolu Körfez geçişinde bir tırı durdurdu. İstanbul istikametine giden tırda yapılan aramada, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

ele geçirilmiştir.

Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.