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Tekirdağ Kapaklı'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yapılan çalışma sonucunda tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 171 karton makaron ele geçirildi. İkamet aramasında ise elektrikli sigara sarım aletleri, manuel sigara sarım aletleri, kıyılmış tütün ve dolu-boş makaronlar bulundu. Şüpheli şahıs yakalanarak tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma doğrultusunda 171 karton makaron ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen ikamet aramasında, 2 adet elektrikli sigara sarım aleti, 12 adet manuel sigara sarım aleti, 10.5 kilogram kıyılmış tütün, 8 karton dolu makaron, 166 karton boş makaron ele geçirildi.

Arama yapılan ikametin sahibi olan R.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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