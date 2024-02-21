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Tekirdağ'da Kamyonun Kasasından Düşen Malzeme Kazaya Yol Açtı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasından yola düşen malzeme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasından yola düşen malzeme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-B. Karıştıran karayolu Prekast Beton mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.K. idaresindeki 59 AFN 809 plakalı otomobil, önünde seyreden kamyonun kasasından yola düştüğü tahmin edilen geri dönüşüm malzemesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ü.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Otomobilde ise hafif hasar oluştu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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