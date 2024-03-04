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Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde yapılan operasyonda, D.G., N.G., E.Ü. ve M.Y. isimli şahısları iş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçak kazıya geçit vermiyor. Ekiplerce Çerkezköy ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde yapılan operasyonda, D.G., N.G., E.Ü. ve M.Y. isimli şahıslar kepçe ile kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalandı.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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