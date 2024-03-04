Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçak kazıya geçit vermiyor. Ekiplerce Çerkezköy ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde yapılan operasyonda, D.G., N.G., E.Ü. ve M.Y. isimli şahıslar kepçe ile kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalandı.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ