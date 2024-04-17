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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 şahıstan tabanca ele geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 şahıstan tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız silaha yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde İ.S. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.

Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde ise A.K. isimli şahsın üst aramasında, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 15 adet fişek ele geçirildi.

2 şahısla ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Jandarma Muratlı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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