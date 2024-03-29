Tekirdağ'da araç tarlaya uçtu: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan aracın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde Muratlı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, R.A. (54) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü R.A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ