Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Haşim Benli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. yönetimindeki 43 U 95 31 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü K.A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA