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Taksim'de Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıkılaştırıldı

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim'de yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı ve kaçak göçmen olduğu tespit edilen 3 şahsı yakaladı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim'de yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, iş yerlerini denetlerken kaçak göçmen olduğu tespit edilen 3 şahsı da yakaladı.

Taksim'de yılbaşı öncesi denetlemeler sıklaştırıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri gündüz saatlerinde 3 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Beyoğlu zabıtası ise iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetlemede iş yerlerinin ruhsat durumu, fiyat listesi, hijyen durumu, açıkta ürün olup olmadığına yönelik kontroller yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu Göçmen Taksim Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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