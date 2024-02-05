Taksici, müşterisinden hakaret ve tehdit aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde taksici Mehmet Cihan, Efeler Polis Merkezi Amirliğine giderek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" diyerek kendisine küfür ve hakaret eden kadın müşterisinden şikayetçi oldu. Cihan burada yaptığı açıklamada, "Sonumuzun İzmir'deki arkadaşımızın olduğu gibi olmasını istemiyoruz" dedi.

Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı. Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı. Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip, küfür etmemesi konusunda uyardı. Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı tavırları kameraya yansıdı.

Yaşanan olayın ardından Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine giden taksici Cihan, ifade vererek kendisine tehdit ve hakaret eden kadından şikayetçi oldu. Karakol çıkışı gazetecilere açıklama yapan Cihan olay anını anlatırken, "2 tane çocuğumun rızkını kazanmak için mücadele veriyorum. Sonucu bu olmamalı bence" dedi.

"Sonumuz İzmir'deki arkadaşımız gibi olmasın"

Sonlarının İzmir'deki arkadaşları gibi olmamasını istediklerini ifade eden Cihan, "Yolcu olarak bindi, sonrasında çirkinleşti. Sonra sosyal medyadaki o olay oldu. Ben çok üzüldüm. Korktuk tabii. Sonuçta 3 gün önce İzmir'de bir tane arkadaşımız vefat etti. Bir tedbir alınmasını istiyoruz, daha başka canlar yanmadan. Şimdi ben normal ifademi verdim. Şikayetçi oldum. Kanun ne gerekiyorsa o yapılacak. Sonumuzun İzmir'deki arkadaşımızın olduğu gibi olmasını istemiyoruz. Sonuçta onun 2 tane çocuğu vardı, benim de 2 tane çocuğum var. Bu sahalardayız. En önemli konu yaptığı hakaret değil. Bana ettiği küfürler değil. Şahsıma ettiği küfür tabii ki önemli. Herkes hayatta namusu şerefi için yaşıyor ama bana ettiği küfür de değil. Sonuçta inerken yaptığı söylemler. Baktığınızda 2 çocuklu bir can gitti. Öldürüldü. Neden öldürüldü? Para için öldürüldü. Biz araba kullanırken önümüze bakacağız, arkamıza bakmayacağız ama o şartlarda polemiğe girmişiz. Bize küfür ediyor. Bu sefer ben yanıma mı bakayım, yola mı bakayım, arkamdan bana acaba bıçak mı gelecek, silah mı gelecek diye kontrol edeyim. Nereye bakayım. Yazık günah. 10 saniye sonrası belli olmayan bir hayat için. Zor yani. Ben 2 tane çocuğumun rızkını kazanmak için mücadele veriyorum. Sonucu bu mu? Sonucu bu olmamalı bence. Benim 2 yaşında bir kızım, 9 yaşında bir oğlum var" dedi. - AYDIN