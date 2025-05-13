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Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı ülkeyi sevince boğdu. Suriyeliler başta başkent Şam olmak üzere sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından başkent Şam'da halk kararı sokaklarda kutlandı.

TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu. ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldırdıklarını açıkladı.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

"ERDOĞAN'IN TALEBİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

"SURİYE'DE GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ İSTİKRAR VE BARIŞ"

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi. Trump, Suriye halkının çok büyük sıkıntılar yaşadığını, sefalet ve ölüm yaşadığını belirterek "Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye'de görmek istediğimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

TRUMP'IN KARARI SURİYELİLERİ SEVİNCE BOĞDU

Suriye'de ABD'nin yaptırımları kaldırması kutlamaya neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından Suriyeliler, başta başkent Şam olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

SURİYE LİRASI DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Başkentteki Emevi Meydanı'nda bir araya gelen Suriyeliler, konvoylar yaparak ve Suriye bayrağı sallayarak kutlama yaptı. Bazı Suriyeli firmalar, ise yeni kampanyalar ve indirimler duyurarak yaptırımların kaldırılmasını kutladı. ABD'nin yaptırım kararı sonrası Suriye lirası ABD doları karşısında değer kazandı.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

ABD, 2011 yılında iç savaşın patlak vermesiyle devrik lideri Beşar Esad döneminde Suriye'ye yaptırım uygulamış, söz konusu yaptırımlar 2020 yılında Caesar Yasası kapsamında genişletilmişti.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızırzop:

reisi bir bizikiler beğenmiyor

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