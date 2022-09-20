Sultangazi'de park yeri kavgasında kurşun yağdırdı: 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de araç park etme konusu nedeni ile çıkan tartışma sonrası bir kişi silahını çekerek adeta kurşun yağdırdı. Çıkan kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kırağbağ, arkadaş grubuyla Sultangazi'de hamama geldi. Kırağbağ, aracını bir fırının önüne bırakarak arkadaşları ile hamama girerken, o sırada park edilen aracın olduğu yerden çekmesini isteyen kişi Kırağbağ'ı aradı. Görüşme esnasında arayan kişi iddiaya göre Kırağbağ'a küfürlü kelimeler kullandı. Görüşmenin ardından aracının yanına giden Kırağbağ aynasının kırıldığını fark etti. O sırada olay yerine gelen saldırgan hiçbir şey söylemeden Ahmet Kırağbağ'ın üzerine mermi yağdırmaya başladı. Şüpheli şahıs açtığı ateş sonucu Ahmet Kırağbağ'ı ayağından vurarak yaraladı. Yorgun mermi ise sekerek olay yerinde bulunan başka bir kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan ise olay sonrası kaçarak çevredeki bir binaya sığındı. Saldırgan saklandığı binada polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Olaya ilişkin konuşan Kırağbağ'ın arkadaşı Yılmaz Beyoğlu "Hamama geldik arkadaş aracını buraya park etmiş. Sonradan aradılar arkadaşı gel diye. Arayan şahıs küfürlü konuştu. 'Al arabanı buradan' dedi. O da 'tamam almaya gelirim' dedi. Gelir gelmez sıktı" şeklinde konuştu.

(HT- FD- Mİ-