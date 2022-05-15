Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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