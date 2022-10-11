Son dakika haberleri | İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre Kağıthane'de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 7 el silah sıkılmıştı.

Kağıthane'de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 7 el silah sıkılmıştı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda, otobüse saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay öncesinde İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı, su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı. Polis ekipleri kavgaya karışan grupların dağılmasına yönelik uyarılar yapmıştı. Grubun kalabalık olması nedeniyle takviye kuvvet de çağırılmıştı.

Otobüse silahlı saldırı düzenleyen şahıs önce güvenlik kamerasına yakalandı

Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken, 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bu esnada Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırılmıştı. Maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi. Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak 7 el ateş etmişti. Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, stat girişinde bulunan dönel kavşak içerisinde silah ile havaya ateş açtığı belirlenen S.A. yakalandı. Şüphelinin kullandığı silah ve şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi.

Kavgaya karışanlar yakalandı

Kavga sonrası "spor alanlarında taşkınlık yapma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından Y.B., E.Ç. ve B.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem yapılırken, şüpheli S.A. hakkında ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" çerçevesinde spor müsabakalarına süresiz men yaptırımı uygulanarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan olaylara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eline kaldırım taşını alan şahıs, otobüse saldırıyor. Görüntülerde beyaz otomobilin önünden geçen şüphelinin de otobüse silahlı saldırıda bulunan şüpheli olduğu kaydedildi. - İSTANBUL