Son dakika haberleri... Aile içi kavga ölümle bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aile içinde çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iddialara göre, küçük kardeş abisini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokakta Harun Kaçmaz (24) eşi ile telefonda tartıştı. Harun Kaçmaz saat 23.00 sıralarında evine geldi. Kaçmaz, eşi ile tekrar tartışmaya başladı. Çeşitli suçlardan iki suç kaydı bulunan Harun Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan babası M.K. ve annesi E.K.'yi darp etmeye başladı. Büyüyen kavgayı ayırmak için araya giren kardeş A.K. (14) ise iddiaya göre, evde bulunan ekmek bıçağı ile abisini yaraladı. A.K. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 ambulansı sevk edildi. Ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen Harun Kaçmaz aldığı bıçak darbesi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.K. ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve çocuk büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa