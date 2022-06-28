Son dakika haberleri... Aile içi kavga ölümle bitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Aile içi kavga ölümle bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Aile içi kavga ölümle bitti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde aile içinde çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aile içinde çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iddialara göre, küçük kardeş abisini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokakta Harun Kaçmaz (24) eşi ile telefonda tartıştı. Harun Kaçmaz saat 23.00 sıralarında evine geldi. Kaçmaz, eşi ile tekrar tartışmaya başladı. Çeşitli suçlardan iki suç kaydı bulunan Harun Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan babası M.K. ve annesi E.K.'yi darp etmeye başladı. Büyüyen kavgayı ayırmak için araya giren kardeş A.K. (14) ise iddiaya göre, evde bulunan ekmek bıçağı ile abisini yaraladı. A.K. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 ambulansı sevk edildi. Ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen Harun Kaçmaz aldığı bıçak darbesi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.K. ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve çocuk büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title