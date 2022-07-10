Son dakika haberi | Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Ahlat karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 49 AAD 333 plakalı kamyonet ile 26 ACG 047 plakalı Hyundai Tucson marka cip çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. - BİTLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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