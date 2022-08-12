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Batman 3. sayfa haberi... Batman'dan kargo ile gönderilen yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

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Batman bölgesinden gelen habere göre Batman'dan kargo ile gönderilen yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa ve Sultangazi'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Batman'dan kargo ile gönderilen yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa ve Sultangazi'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alınırken Batman'dan kargo ile gönderilen yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerine eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Sultangazi ilçesinde narkotik madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da ise Batman'dan gelen kargo içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı. Yapılan operasyonda kargo gönderisinin içinden 36 kilo 500 gram Skunk, 24 kilo 290 gram Esrar, 540 gram ağırlığında uyuşturucu madde emdirilmiş kumaş ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi Bayrampaşa Batman 3. Sayfa Haberler

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