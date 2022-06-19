Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı : 2 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı : 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı : 2 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran ve sonrasında kıskıvrak yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran ve sonrasında kıskıvrak yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşı arayarak adınıza kredi çekildiğini ve kendisini kurtarması için bir miktar para ve ziynet eşyalarını vermesi gerektiğinin söyledi. Dolandırıcıların söylediğine inanan vatandaş, dolandırıcıların belirlediği yere 75 bin lira değerinde altın, 10 bin 400 lira değerinde döviz ve 10 bin lira para bıraktı. Bir süre sonra vatandaş dolandırıcıların aradığı numarayla irtibata geçemeyince dolandırıldığını anlayarak durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerin M.B., İ.K. ve O.T. olduğunu ve ziynet eşyalarını Bursa'da bir kuyumcuda bozdurduğunu belirledi.

Şüphelilerin adresini belirleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.B., İ.K. ve O.T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin paranın bir kısmını harcadıkları belirlenirken dolandırdıkları paradan kalan 55 bin 700 lira ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden İ.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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