Son dakika haberi: Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Refahiye'ye bağlı Akçiğdem Yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 76 yaşındaki Recep Keçeci, Akçiğdem Yaylasında traktörle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Keçeci, olay yerinde vefat etti. Jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa