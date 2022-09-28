Son dakika haber! Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı: 91 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Niğde polisi tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1 ay içerinde düzenlediği operasyonlarda 91 kişiyi gözaltına aldı. Niğde polisi tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1 ay içerinde düzenlediği operasyonlarda 91 kişiyi gözaltına aldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 1 ay içerisinde sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 91 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15'i adli kontrol olmak üzere 63 kişi de serbest bırakıldı. - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Niğde 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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