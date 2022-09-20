Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Ceylanpınar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre Ceylanpınar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Ceylanpınar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde meydana geldi. M.Y yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ve M.Ç idaresinde ki 63 ABB 468 Skoda marka araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan motor sürücüsü M.Y olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title