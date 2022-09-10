Çocuk hırsızlar dakikalar içerisinde motosikleti böyle çaldı

BATMAN - Batman'da 14 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk, bina girişindeki motosikleti dış kontakla çalıştırarak çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşevler Mahallesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında bir binanın girişindeki motosikletin yanına yaklaşan 14 ve 10 yaşındaki iki çocuk, dış kontakla çalıştırdıkları motosikleti alarak uzaklaştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikleti çalınan mobilya ustası Muhterem Çetin (42), "Cuma sabahı saat 06.53'te giriyorlar, 06.59'a çıkıyor çocuklar. Normalde ben her akşam gelip motosikletimi kilitliyorum. Sabah yine işe gider gibi cuma sabahı kalktım, normalde merdivenlerden inerken alarmı kapatıyorum ki ses gelmesin. Basıyorum basıyorum alarm ötmüyor. Aklıma geldi dedim motor gitti. Aşağı bir indim motor yok. Hemen bizim yöneticiyi aradım. Hemen güvenlik kamarasına baktık, 06.53'te geliyorlar ilk etapta girdikleri gibi bir çocuk motora dokunuyor alarmı ötüyor. Alarmı öttükten sonra kaçıyorlar, bir iki dakika sonra bekleyip tekrar geliyorlar. O esnada da komşunun oğlu işe gidiyor. İşe giderken motor orada. Bir evrak unutuyor, tekrar çıkıyor, 10 dakika sonra iniyor bakıyor motor yok. O da fark ediyor bize haber veriyor ama biz ondan önce fark etmiştik. Hemen kameraya baktık, çocukların kameradan haberi yoktu, sonra polisi çağırdık. Emniyet ekipleri geldi. Kamera görüntülerini aldılar gittiler, şahısları tespit ettiler. Çocukların biri 14 yaşında, diğeri ise 10 yaşında. Çocukların isimleri de belli. Olayı anlatmamın nedeni motor değil mal gider mal yerine gelir. Yalnız bu çocuklar yarın öbür gün büyüyecek, devlete hayırlı birer evlat olacakları yerde hırsız olacak. Bir an önce bu çocukları maşa olarak kullanan çete elemanları bulunsun istiyorum. Amacım biran önce bunların yakalanması. Benim tek temennim o. İki hafta önce benim motosikleti gene çalmaya çalıştılar. Kilidini bayağı yıprattılar. Bizim yanı başımızdaki inşaatın bekçisi olayı görünce çocuklar kaçıyor. Kaçtıkları gibi bir saat sonra bizim arka sokaktaki motosikleti çalıyorlar. 3 gün sonra motor Silvan'da bulunuyor. Benim istediğim bu gençleri bu olaylardan kurtarmak. Bugün benim canım yandı, yarın sizin canınız ya da başkasının canı yanabilir. Ben bunların olmasını istemiyorum" dedi.