Son dakika haber! Akrabası olan komşusunu başından vurup öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Akrabası olan komşusunu başından vurup öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Akrabası olan komşusunu başından vurup öldürdü

Son dakika haberleri: Sivas'ta bir kişi hem akrabası hem de komşusu olan kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

YILDIZELİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ta bir kişi hem akrabası hem de komşusu olan kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Haksızlar köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda hem akraba hem de komşu olan Ünal Hasdemir (44) ile H. Hasdemir arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında H. Hasdemir'in silahı ile Ünal Hasdemir'i başından vurup yaraladığı ileri sürüldü. Vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. H. Hasdemir ise gözaltına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tarafların eskiden gelen husumetleri bulunduğu ileri sürüldü. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title