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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce duvara ardından da arkasından gelen araca çarptı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce duvara ardından da arkasından gelen araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Cahit Dalokay Caddesinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EB 042 plakalı otomobil önce duvara ardından arkasından gelen 23 ABR 396 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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