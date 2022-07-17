Son dakika 3. sayfa: Çaycuma'da korkutan çatı yangını

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Dereköseler köyünde meydana geldi. M.C.'ye ait iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa