Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Bağarası karayolu üzerinde bulunan Tariş mevkiinde oldu. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Bağarası istikametine seyir halinde olan R.A idaresindeki 09 AGM 377 plakalı otomobil ile T.K. yönetimindeki 34 NL 4062 plakalı traktör dönüş yaptığı sırada çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken karayolunda gereken önlemler alındıktan sonra bir şeritten trafik kontrollü şekilde verildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN