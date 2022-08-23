Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak ortasında kılıçla yürüyen ve paniğe neden olan 3 şahıs set ekibi çıktı

3. Sayfa Haberleri

Sokak ortasında kılıçla yürüyen ve paniğe neden olan 3 şahıs set ekibi çıktı

Eskişehir'de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahısın set ektibi olduğu çıktı.

Eskişehir'de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahısın set ektibi olduğu çıktı.

Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı. Yapılan açıklamaya göre, " Eskişehir'de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor " şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir'de çekilen "Mahsusa Trablus" dizisinin ekibi olduğu söylendi.

Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olayın araştırıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı.

(Erhan Can - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title