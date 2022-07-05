Şişli'de temeli kazılan inşaatta çökme meydana geldi: 2 yaralı - Haberler

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Şişli'de temeli kazılan inşaatta çökme meydana geldi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şişli'de temeli kazılan inşaatta çökme meydana geldi: 2 yaralı

Şişli'de bir inşaat alanındaki temel kazma çalışması yapan iki kişi, yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.

Şişli'de bir inşaat alanındaki temel kazma çalışması yapan iki kişi, yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Toprak altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sırlarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazma çalışmaları yapılan inşaat alanında çalışma yapan iki işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri göçük altında kalan 2 inşaat işçisini kurtarmak için çalışma başlattı. Beline kadar göçük altında kalan inşaat işçilerini itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonrası çıkarabildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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