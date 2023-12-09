Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ayancık ilçesinde yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli şahsa yönelik yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP