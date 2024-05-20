Sinop'ta Jandarma Ekipleri Okul Çevrelerini Denetledi

Sinop'ta jandarma ekiplerince vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş birimlerince Sinop genelinde 41 ekip, 141 asayiş ve trafik personelinin katılımı ile "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" icra edildi. Uygulamada 24 okul çevresinde 98 okul servis aracı denetlendi, 814 şahsın sorgusu yapıldı, 14 metruk bina kontrol edildi, 22 işyeri ve umuma açık yer denetlendi. Yapılan denetimlerde 1 şüpheli şahıs yakalandı. - SİNOP