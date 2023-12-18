Sinop'ta Jandarma ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına trafik eğitimi verdi

Sinop'ta Jandarma ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına genel trafik kuralları konularında bilgilendirici eğitim verdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi personellerine trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Genel Trafik Bilinci, Trafik Kuralları ve Sürüş Güvenliği ile Yaya Güvenliği" konularında eğitim programı gerçekleştirdi. - SİNOP