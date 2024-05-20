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Siirt'te Kaçak Salep Soğanı Operasyonu

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol devriyesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 86 kilogram kaçak salep soğanı ele geçirildi. Şahıslara toplam 387 bin 141 lira ceza uygulandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol devriyesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 86 kilogram kaçak salep soğanı ele geçirildi. Şahıslara toplam 387 bin 141 lira ceza uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Merkez Şefliği ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol devriyesi esnasında doğadan toplanması yasak olan salep soğanı yüklü bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 86 kilogram salep bitkisi soğanı ele geçirildi.

Endemik bitki türleri arasında yer alan ve doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan şahıslara 387 Bin 141 lira para cezası kesildi.

Ele geçirilen salep soğanlar, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı Doç. Dr. Arzu Çığ'a, tekrar toprağa ekilmek üzere teslim edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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