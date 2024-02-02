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Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı

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Sarıyer'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, bitişiğindeki diğer binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulundu. Can kaybı yaşanmadı.

Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısında çıkan ve yandaki binaya da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak'ta bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

İtfaiye Sarıyer Sahra İtfaiye Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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