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Santa Maria Kilisesi saldırısında 25 şüpheli tutuklandı

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı olayına ilişkin 25 şüpheli tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan ve Rusya uyruklu saldırganlar da tutuklandı.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta 'Pazar Ayini' sırasında kar maskeli 2 şüpheli, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. 26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Burada 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirmesiyle yaklaşık 7 buçuk saat ifade veren şüphelilerden 13'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 21'i ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

25 şüpheli tutuklandı

Aralarında Kholikov ve Tanduev'in de bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise yine çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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