Şanlıurfa'da firari yakalandı

Siverek ilçesinde 11 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir firari, polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 11 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 7 ay cezası bulunan M.T'nin bir adreste saklandığı ihbarı üzerine, ekipler o adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda M.T. saklandığı adreste gözaltına alındı, yapılan adli işlemleri sonrasında hükümlü cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA