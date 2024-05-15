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Samsun'da İnternet Üzerinden Müstehcen Paylaşım Yapan 5 Kişi Yakalandı

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Samsun İl Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, internet ortamında müstehcen paylaşım yapan 5 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetinde internet ortamında müstehcen paylaşım yapan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetinde internet ortamındaki sosyal medya platformu üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen B.Ö., D.A., M.İ., S.Ö. ve Y.A. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Yakalanan 5 kişi ile birlikte 6 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 2 adet harddisk ve 5 adet CD/DVD ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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