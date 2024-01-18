Samsun'da ATM Dolandırıcısı Yakalandı

Samsun'da farklı tarihlerde ATM'den para çekerken 5 ayrı kişiyi dolandıran şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 23 Aralık 2023 ile 11 Ocak 2024 tarihleri arasında ATM'lerden para çeken 5 farklı kişi, yardım etme bahanesiyle toplam 8 bin 417 TL dolandırıldı. Müştekilerin şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda A.İ.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN