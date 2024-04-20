Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 19 yaşındaki genç av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde bir genç, evlerinin çatı katında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'da 19 yaşındaki genç, evlerinin çatı katında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki O.G. evlerinin çatı katında yakınları tarafından, av tüfeği vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının 112'ye haber vermesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından O.G.'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Terme Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan altın fiyatları yükseldi mi? Survivor eleme adayları kim oldu? 20 Nisan Survivor'da potaya kim girdi? 2024 Coachella nerede, çölde mi? Coachella Festivali her yıl yapılıyor mu? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk Sınav belgesi sorgulama 2024! Bursluluk belgesi nereden alınır? İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 20 Nisan bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? Üç Kız Kardeş full HD bölüm izle! Üç Kız Kardeş 82. bölüm tek parça izle! Üç Kız Kardeş son bölüm neler oldu? Kardeşlerim 125. bölüm izle! Kardeşlerim yeni bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Sur Belediye Başkanı kim? Adnan Örhan kimdir, kaç yaşında? Gönül Dağı 135. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Manchester City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City-Chelsea maçı şifresiz mi? Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? İstanbulspor kaçıncı kümede? İstanbulspor küme düştü mü? Hasan Can Kaya ameliyat mı oldu? Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 NİSAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Resmi Gazete bugün (20 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title