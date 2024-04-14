Ramazan Bayramı Tatilinden Dönenler İçin Denetimler Sıklaştırıldı

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenler, geri dönmeye başladı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bağlantı yollarında Ramazan Bayramı tatilinden dönüşler nedeniyle denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, Ardahan-Kars, Ardahan-Erzurum, Ardahan-Artvin ve ilçelere bağlantı yollarında trafik denetim istasyonları kurdu. Bayram süresince görev yapan emniyet ve jandarma personeli, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Söz konusu yollarda trafik denetimi yapan ekipler, emniyet kemeri ve hız kontrolünün yanı sıra sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.

Çalışmalar kapsamında sivil kıyafetli personel de şehirlerarası otobüslerde yolculuk yaparak denetim gerçekleştiriyor. Bu arada, otobüs terminallerinde de tatil dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. - ARDAHAN