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PKK'nın ideolojik alan yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

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İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bölücü terör örgütü PKK'nın "ideolojik alan yapılanması"na yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürütmüş, 23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Emniyet güçleri, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, tespit edilen 9 zanlıyı yakalamıştı.

Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra dün sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Diğer 3 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon İstanbul Kck PKK 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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