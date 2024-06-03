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Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, KT&G grubunun ürünlerine 3 TL zam yapıldığını duyurdu. Yeni zamla birlikte, Güney Kore merkezli sigara üreticisi KT&G'nin en ucuz ürününün fiyatı 61 TL, en pahalı ürününün fiyatı ise 70 TL oldu. Zam, bugünden itibaren geçerli olacak.

Art arda gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli sigara üreticisi KT&G grubunun ürünlerine bugün itibarıyla 3 TL zam yapıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte KT&G'nin en ucuz ürünü 61, en pahalı ürünü ise 70 TL oldu.

Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Güney Kore Tekel Zam 3.Sayfa Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Serkan GÜNGÖREN:

DİNİ İNANÇLARA ZEVAL GELMESİN ÖNEMLİ OLAN O

3
1
yanıtYanıtla
SUNSET null:

buna içilir

0
0
yanıtYanıtla
taner ipek:

İçmeyin diye la yoksa parası batsın dimi reisin

0
0
yanıtYanıtla
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