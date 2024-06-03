Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu

Art arda gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli sigara üreticisi KT&G grubunun ürünlerine bugün itibarıyla 3 TL zam yapıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte KT&G'nin en ucuz ürünü 61, en pahalı ürünü ise 70 TL oldu.