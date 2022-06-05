Park halindeki motosiklet çalındı - Haberler

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde bulunan TOKİ'lerde kamet eden Şahin Kayhan'a ait plakasız park halindeki motosiklet gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra hırsızlık olayını fark eden Kayhan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa