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Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 4 yaralı

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Kocaeli D100 Karayolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplantı, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti yol ayrımında meydana geldi.

Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplantı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JV 3072 plakalı otomobil bariyere çarptı. Feci kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 yolcuya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan sürücü Tahsin P. ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü de ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddetiyle aracın parçalandığı ve ezildiği görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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