Son dakika haber: Akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı Son dakika haberler... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Yarbaşı beldesine bağlı kırsal Karaçarlı Mahallesi'nde, aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen Mehmet (52) ve oğlu Ümit D. ile akrabaları Yasin (45) ve Abdurrahman D. (35) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi de bacaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Ersin Şimşek - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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