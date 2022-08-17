Ormanlık alana Hint keneviri ekmişler 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan 300 kök Hint keneviri imha edildi. Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan 300 kök Hint keneviri imha edildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Karamürsel ilçesine bağlı Avcıköyü mevkiindeki ormanlık bölgede 300 kök Hint keneviri ekildiğini tespit edildi. Harekete geçen ekipler, kenevirleri sökerek imha etti. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karamürsel Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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