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Nevşehir'de işçi servisi ile öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

Nevşehir'de işçi servisi ile öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde işçi servisi ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 2'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde işçi servisi ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 2'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Nevşehir yönüne seyir eden Habib Demir yönetimindeki 51 BN 916 plakalı minibüs, Til Kavşağı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen başka bir minibüsle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisi ile öğrenci servisinde yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Derinkuyu Nevşehir Niğde 3. Sayfa Haberler

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