Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de 6 hırsızlık olayına karışan şahıs suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçlarından aranan şahıs, son girişiminde suçüstü yakalandı. Şahsın daha önceden 6 evden 800 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldığı belirlendi.

Nevşehir'de 6 hırsızlık olayına karışan şahıs, son işinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir'de 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçlarından aranması bulunan şahıs, son girişiminde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın daha önceden 6 evden hırsızlık olayında 800 bin TL ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title