Narko polisler uyuşturucu bağımlığına dikkat çekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Narko polisler uyuşturucu bağımlığına dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Narko polisler uyuşturucu bağımlığına dikkat çekti

Şanlıurfa'da narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için Balıklıgöl'de stant açtı.

Şanlıurfa'da narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için Balıklıgöl'de stant açtı. Ekipler, vatandaşlara broşürlerle bilgilendirmede bulundu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele polisleri, uyuşturucuyla mücadele konusunda Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisinde Cuma namazı sonrası stant kurdu. Uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek isteyen ekipler, vatandaşlara broşürlerle bilgilendirmede bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) programı çerçevesinde çalışma yürüten ekipler, standa ilgi gösteren vatandaşlardan tam not aldı.

Standı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de vatandaşlarla sohbet edip, broşür dağıttı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıklıgöl Şanlıurfa Narkotik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title