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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 15 Ayrı Operasyonda 372 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 15 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 372,93 Gram esrar maddesi, 6,37 Gram Metamfetamin, 300 Ml Ketamin (Sıvı), 50 adet sentetik ecza, 10 adet Ecstasy, 2 kök Kenevir ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bir kişi tutuklandı, 14 kişi ise serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 15 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 372,93 Gram esrar maddesi, 6,37 Gram Metamfetamin, 300 Ml Ketamin (Sıvı), 50 adet sentetik ecza, 10 adet Ecstasy, 2 kök Kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bir kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ve uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Operasyonlar çerçevesinde 14 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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