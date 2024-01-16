Üye Girişi
Haberler

Muğla'da aşırı yağışlar sonucu araçlar suya gömüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Menteşe ilçesinde aşırı yağışlar sonrası ova mevkiinde araçlar suya gömüldü, tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde aşırı yağışlar sonrası ova mevkiinde araçlar suya gömüldü, tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı yaptığı Muğla'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı.

Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yerkesik Mahallesinde aşırı yağış sonrası su baskınları yaşandı. Yerkesik Ova Mevkiinde şiddetli yağış sonrası yazlık evlerin bulunduğu bölgede su baskını sonrası bir araç su altında kaldı. Vatandaşlar evlerin içine su girmemesi için önlem almaya çalıştı.

Sağanak yağış kırsal mahallelerin yanında Menteşe'de de etkili oldu. Menteşe halk pazarının bulunduğu bölgede yağış sonrası merdivenler su altında kaldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yerkesik Muğla Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title