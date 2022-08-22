Mersin haberleri... Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Mersin 3. sayfa haberine göre Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, bu sabah Beyreli Mahallesi D-Karayolu üzerinde meydana geldi. Bozyazı'dan Anamur istikametine seyir halindeki ismi belirlenemeyen 31 FK 150 plakalı araç sürücüsü, Bozyazı çıkış noktasına yakın bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Soner Aydın isimli yayaya çarparak, takla attı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya Soner Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre D-400 Karayolu üzerinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bozyazı Mersin 3. Sayfa Haberler

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